Новый мусорный полигон появится в Приморском крае

Полигон для утилизации мусора будет создан в Лучегорске Приморского края. Новый объект будет обслуживать Пожарский и Красноармейский районы.

Проект, соответствующий экологическим требованиям, прошёл государственную экспертизу. Утилизировать на новом полигоне будут тот мусор, который останется по окончании сортировки вторичного сырья на мусоросортировочном комплексе, информирует Vostokmedia. Его строительство является частью программы «Охрана окружающей среды Приморского края».

В России разработали приложение, которое может распознавать мусор и подсказывать человеку, в какой контейнер его следует бросить. Об этом 3 августа «Известиям» сообщили в пресс-службе Платформы НТИ. В будущем в приложение будет добавлен искусственный интеллект, который за доли секунды сможет отличать упаковку «на переработку» от обычной.