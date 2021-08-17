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ФАС предложила запретить трейдерам покупать бензин

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила запретить продавать топливо трейдерам на базисах нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Информация об этом следует из протокола заседания бриджевого комитета ФАС от 17 августа.

«Отметить позицию ФАС России о целесообразности рассмотрения вопроса введения [технического] запрета продаж трейдерами на базисах НПЗ после объединения базисов на НПЗ», — цитирует протокол ТАСС.

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В частности, ФАС обратила внимание на высокую долю сделок между нефтяниками по купле-продаже друг у друга бензина на бирже. Кроме того, участники совещания представили выявленные случаи покупок топлива на бирже посредством роботов. Такие инциденты, по заключению ФАС, могут являться признаком спекуляций.

Среди компаний, которые используют такие инструменты, служба предложила ввести рейтинг.

Биржевой комитет службы также рекомендовал нефтяникам ввести в оборот максимально возможный объем топлива, который сейчас находится в запасе на бирже. Особенно такие меры необходимы на базисах рядом с проходящими плановый ремонт НПЗ.

Ранее, 10 августа, десять нефтяных компаний предоставили в антимонопольную службу данные об объемах торгов топливом. Как заявили в ФАС, сведения нужны для анализа факторов, влияющих на изменение оптовых цен.

Ранее в этот день на совещании в правительстве под председательством вице-премьера РФ Александра Новака было принято решение не вводить запрет на экспорт нефтепродуктов из России.

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