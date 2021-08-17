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В Евросоюзе заявили об ожидании притока мигрантов из Афганистана
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В Евросоюзе заявили об ожидании притока мигрантов из Афганистана

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Евросоюз ожидает, что из-за прихода «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) к власти в Афганистане приток беженцев из этой страны резко возрастет. Как заявили «Известиям» в агентстве ЕС по безопасности внешних границ Frontex, для этого могут появиться новые нелегальные маршруты (например, через Восточную Европу).

Сила и миграция: будет ли ЕС сотрудничать с «Талибаном»
Почему Брюссель готов говорить с новыми властями Афганистана, но не признавать их

«Афганцы могут, например, добраться самолетом из Стамбула в Минск, чтобы оттуда двинуться в сторону ЕС», — отметили в агентстве.

По данным Frontex, в 2021 году было зарегистрировано около 4 тыс. нелегальных пересечений границ со стороны граждан Афганистана — среди всех нелегалов они стали пятыми. Большинство из них добирались до ЕС по восточно-средиземноморскому маршруту (735 человек) и через Западные Балканы (2886).

17 августа Евросоюз провел внеочередную видеовстречу глав МИД по ситуации в Афганистане. На повестке было два вопроса: эвакуация европейского дипломатического и технического персонала из Кабула, а также прием афганских беженцев и предоставление им убежища.

Как заявил по итогам встречи глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, «Талибан» выиграл войну в Афганистане, и, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы, Брюссель должен говорить с новыми властями в Кабуле. Речь идет о диалоге, а не о признании власти «Талибана», подчеркнул дипломат.

15 августа боевики запрещенного в РФ «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Сила и миграция: будет ли ЕС сотрудничать с «Талибаном»

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