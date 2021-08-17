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Восстановление реки Урал в Оренбуржье могут начать в 2022 году

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Реку Урал в Оренбургской области могут начать восстанавливать и очищать уже в следующем году. Это станет возможным, если до конца 2021 года разработанную программу поддержит правительство России.

По словам губернатора региона Дениса Паслера, проблем много. Это и гидросооружения в других областях (выше по течению), и засоренность ручьев, питающих реку, и значительное уменьшение осадков. Как отмечает Урал56.Ру, программа имеет научные обоснования. В нее входят очистные сооружения (реконструкция или постройка), лесополосы, расчистка русел, дамбы.

Власти Рязанской области намерены привлечь федеральное финансирование для проведения работ по очистке реки Хупта. Разработка проектной документации обойдется более чем в 5 млн рублей. В регионе в течение нескольких лет наблюдается маловодный период. Ряд водоемов, в том числе река Хупта, обмелел. Поднять уровень воды можно с помощью строительства плотины.

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