В Петербурге коллекторские агентства отчитались о росте выручки в два раза
Петербургские коллекторские агентства отчитались об очередных финансовых рекордах: по итогам минувшего года резко выросли их активы и прибыль. Местный рынок ждет притока долгов и по результатам текущего года, сообщает «Деловой Петербург».
По данным реестра Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в стране действует 396 коллекторских агентств, юридических лиц, которым на законодательном уровне разрешено заниматься взысканием просроченных долгов. Из них петербургских компаний — 20 организаций, на балансах которых по итогам 2020 года скопилось более 14 млрд активов.
Рынок агентских договоров виден из объемов выручки местных коллекторов: по сравнению с 2019 годом она увеличилась вдвое, превысив 4,6 млрд рублей.
Исходя из количества ликвидированных юрлиц, по данным налоговой, в январе–июле текущего года доля закрытых компаний по причине банкротства выросла до 2% против 1% годом ранее
При этом проблема долгов нарастает: по данным судебных приставов, которые работают с долгами, уже прошедшими все судебные стадии взыскания, в первой половине текущего года у них в работе находилось около 12 млн исполнительных производств физических лиц на общую сумму более 2,3 трлн рублей. Средняя сумма взыскиваемого долга превысила 191,6 тыс. рублей. К этим задолженностям приставы относят и долги по алиментам или обязательства физлиц по корпоративным кредитам собственному бизнесу.
По оценкам экспертов, потенциальный объем просроченных долгов жителей Петербурга и местного бизнеса, если к банковским добавить ссудную задолженность перед учредителями и иными кредиторами, вплотную приблизился к 5% от ВРП.
12 июня в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщили, что в нынешнем году россияне в среднем возвращают просроченные долги, переданные кредитными организациями коллекторам в рамках договора цессии, за один год и десять месяцев. В 2020-м срок составлял более двух лет.