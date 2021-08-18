В Петербурге коллекторские агентства отчитались о росте выручки в два раза

Петербургские коллекторские агентства отчитались об очередных финансовых рекордах: по итогам минувшего года резко выросли их активы и прибыль. Местный рынок ждет притока долгов и по результатам текущего года, сообщает «Деловой Петербург».

По данным реестра Федеральной служ­бы судебных приставов (ФССП), в стране действует 396 коллекторских агентств, юридических лиц, которым на за­конодательном уровне разрешено заниматься взысканием просро­ченных долгов. Из них петер­бургских компаний — 20 орга­низаций, на балансах которых по итогам 2020 года скопилось более 14 млрд активов.

Рынок агентских договоров виден из объемов выручки мест­ных коллекторов: по сравнению с 2019 годом она увеличилась вдвое, превы­сив 4,6 млрд рублей.

Исходя из коли­чества ликвидированных юрлиц, по данным нало­говой, в январе–июле текущего года доля закры­тых компаний по причине банкротства выросла до 2% против 1% годом ранее

При этом проблема дол­гов нарастает: по данным су­дебных приставов, которые работают с долгами, уже прошедшими все судебные стадии взыскания, в пер­вой половине текущего года у них в работе находи­лось около 12 млн испол­нительных производств физических лиц на общую сумму более 2,3 трлн руб­лей. Средняя сумма взыскиваемого долга превыси­ла 191,6 тыс. рублей. К этим задолженностям приставы относят и долги по али­ментам или обязательства физлиц по корпоративным кредитам собственному бизнесу.

По оценкам экспертов, потенциальный объем просроченных долгов жи­телей Петербурга и мест­ного бизнеса, если к бан­ковским добавить ссудную задолженность перед учре­дителями и иными креди­торами, вплотную прибли­зился к 5% от ВРП.

12 июня в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщили, что в нынешнем году россияне в среднем возвращают просроченные долги, переданные кредитными организациями коллекторам в рамках договора цессии, за один год и десять месяцев. В 2020-м срок составлял более двух лет.