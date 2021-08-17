Спортзалы пяти школ обновят в двух городах Мурманской области

В Мурманске и Коле в августе отремонтируют спортивные залы пяти школ. Об этом сообщает региональный комитет по конкурентной политике.

В Мурманске работы пройдут в школах № 4, 27, 56 и прогимназии № 61, в Коле — в средней школе № 2. На текущий ремонт планируется направить 20,1 млн рублей, пишет ИА «Би-порт».

Контракты с подрядчиками уже заключены. Они должны полностью завершить работы до 20 августа.

Ранее в августе сообщалось, что в городе Кола до конца 2021 года планируют капитально отремонтировать детскую школу искусств. Подрядчик должен привести в порядок фасад, кровлю и инженерные сети, а также провести косметический ремонт в помещениях.