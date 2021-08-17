Израиль нанес ракетный удар по военному объекту в сирийской провинции

Армия Израиля во вторник, 17 августа, подвергла ракетному обстрелу военный объект в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах арабской республики.

По его данным, израильская армия атаковала тремя ракетами военный объект в Карс ан-Нафаль к западу от поселения Хадер в провинции Эль-Кунейтра.

По некоторым данным, на месте ракетного удара начался пожар. Информации о пострадавших не поступало.

В свою очередь агентство САНА в своем Twitter-аккаунте сообщает о звуках нескольких взрывов, которые были слышны на юго-западе Сирии. Они произошли в провинции, граничащей с Израилем и Ливаном. По данным агентства, причиной инцидента может быть обстрел со стороны Израиля.

Ранее в июле по территории Сирии было осуществлено несколько израильских атак. Так, 25 июля сирийские военные отразили атаку ВВС Израиля по провинции Дамаск.

22 июля сирийские военные при помощи российских комплексов ПВО уничтожили четыре выпущенные по провинции Хомс ракеты.

19 июля сообщалось об израильской воздушной агрессии в районе Аль-Сафира в южной части Алеппо. Тогда семь ракет были уничтожены комплексами российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2».