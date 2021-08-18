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Назван замедляющий старение мозга продукт

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Ученые из Чикаго провели исследование, в ходе которого проверили влияние питательных свойств рыбы на замедление старения мозга человека. Об этом сообщает портал Politeka.

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Специалисты изучили мозг нескольких мертвых людей, обнаружив амилоидные бляшки, указывающие на признаки болезни Альцгеймера. После этого ученые благодаря анкетам ознакомились с рационом этих людей и узнали, сколько рыбы они потребляли.

Авторы исследования пришли к выводу, что при употреблении рыбы не реже одного раза в неделю наблюдается более низкий уровень развития сразу трех признаков болезни Альцгеймера.

Кроме того, специалисты привели 13 научных работ, в которых содержится информация о появлении некоего защитного механизма у тех, кто ест морепродукты. По мнению специалистов, у таких людей приостанавливается развитие когнитивных нарушений и деменции.

Ранее, 28 июля, доктор биологических наук, руководитель специализированной лаборатории в Институте биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН Алексей Москалев рассказал, как можно увеличить продолжительность жизни.

Он порекомендовал сдвинуть последний прием пищи с вечера на более ранее время, так как вечерние калории трансформируются в жир, а сон после плотного ужина будет неглубоким. Кроме того, специалист посоветовал избегать перекусов, а также отказаться от потребления переработанной или долго хранившейся пищи.

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