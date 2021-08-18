Назван замедляющий старение мозга продукт

Ученые из Чикаго провели исследование, в ходе которого проверили влияние питательных свойств рыбы на замедление старения мозга человека. Об этом сообщает портал Politeka.

Специалисты изучили мозг нескольких мертвых людей, обнаружив амилоидные бляшки, указывающие на признаки болезни Альцгеймера. После этого ученые благодаря анкетам ознакомились с рационом этих людей и узнали, сколько рыбы они потребляли.

Авторы исследования пришли к выводу, что при употреблении рыбы не реже одного раза в неделю наблюдается более низкий уровень развития сразу трех признаков болезни Альцгеймера.

Кроме того, специалисты привели 13 научных работ, в которых содержится информация о появлении некоего защитного механизма у тех, кто ест морепродукты. По мнению специалистов, у таких людей приостанавливается развитие когнитивных нарушений и деменции.

Ранее, 28 июля, доктор биологических наук, руководитель специализированной лаборатории в Институте биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН Алексей Москалев рассказал, как можно увеличить продолжительность жизни.

Он порекомендовал сдвинуть последний прием пищи с вечера на более ранее время, так как вечерние калории трансформируются в жир, а сон после плотного ужина будет неглубоким. Кроме того, специалист посоветовал избегать перекусов, а также отказаться от потребления переработанной или долго хранившейся пищи.