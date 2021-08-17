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Врач рассказала о влиянии смены климата на метеозависимых людей

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Врач-эндокринолог Мария Васильева рассказала 17 августа, что комфорт человеческого организма зависит от влажности воздуха, температуры и атмосферного давления, и изменение какого-либо из этих параметров может сопровождаться физическим недомоганием.

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«Снижение температуры воздуха на 8–10 градусов и атмосферного давления ниже 760 миллиметров ртутного столба показывает прямую зависимость увеличения частоты госпитализации от острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, гипертонических кризов»,— заявила она в беседе с Пятым каналом.

При этом врач отметила, что люди склонны объяснять ухудшение самочувствия метеозависимостью, которая на деле только усиливает симптомы уже имеющихся болезней.

Кроме того, эндокринолог рассказала, что атмосферные осадки сопутствуют гипертоническим кризам в 51% случаев, а геомагнитные бури — в 41%.

По ее словам, нет сомнений в том, что пациенты с хроническими заболеваниями являются метеозависимыми.

Вместе с тем специалист порекомендовала чувствительным к переменам погоды людям вести правильный образ жизни и вовремя проходить диспансеризацию.

Ранее, 26 апреля, эндокринолог, терапевт, кандидат медицинских наук Белла Шурдумова объяснила, что метеочувствительность связана с изменениями погоды и скачками атмосферного давления. На это организм может отреагировать повышением или понижением давления, а также головными болями.

В связи с этим врач посоветовала контролировать свое состояние и при необходимости измерять давление.

21 апреля основатель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова рассказала о методах борьбы с последствиями перемены погоды у метеозависимых. По ее словам, перемена погоды чаще всего оказывает воздействие только на настроение. Это можно исправить употреблением овощей, фруктов и витамина D при его дефиците.

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