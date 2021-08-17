В Wildberries ответили на заявления MasterCard и Visa о разнице в комиссиях

Маркетплейс Wildberries приветствует готовность платежных систем MasterCard и Visa к переговорам, но пока не получал от них соответствующих предложений. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе компании во вторник, 17 августа.

«Мы неоднократно заявляли представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась», — отметили в компании.

В Wildberries подчеркнули, что обвинения в дискриминации пользователей не имеют под собой никаких оснований, так как тарифы устанавливают сами MasterCard и Visa. Интернет-магазин не влияет на эти тарифы и не формирует их.

Кроме того, в Wildberries выступили за прозрачное ценообразование. Благодаря нововведению, теперь покупатели видят, как формируется цена на товар с учетом комиссий различных платежных систем и как они могут сэкономить, выбрав ту или иную систему.

«Приветствуем заявления платежных систем о проведении расследований — но напоминаем, что главная задача следствия — не выйти на самих себя. Сегодня западные платежные системы занимают значительную долю на российском рынке и диктуют свои условия работы отечественному бизнесу», — добавили в компании.

Там подчеркнули, что открыты к переговорам и к диалогу, а также готовы обсуждать условия сотрудничества со всеми платежными системами.

Новые ценовые условия маркетплейс ввел 16 августа. В заявлении Wildberries указывалось, что «разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транcакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%».

Теперь при оплате картой международной платежной системы появляется дополнительная комиссия. При оплате через «Мир», СБП и SberPay (сервис Сбербанка) ее нет.

17 августа Visa начала по данному факту собственное расследование. Там отметили, что выступают «против такой практики», поскольку убеждены, что подобные действия «негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе».

Глава MasterCard в России Алексей Малиновский со своей стороны заявил «Известиям» об обеспокоенности возможной дискриминацией миллионов держателей карт, активных участников рынка электронной коммерции.

В Wildberries ранее уточнили, что комиссии платежных систем были всегда, но не отображались открыто.