Прямой эфир
Мир
США не исключили введения санкций против талибов
Мир
В Евросоюзе заявили об ожидании притока мигрантов из Афганистана
Спорт
Польская спортсменка пожертвовала медаль ОИ в Токио на благотворительность
Общество
Девять человек госпитализированы после ДТП с вахтовым автобусом в Бурятии
Экономика
В Wildberries ответили на заявления MasterCard и Visa о разнице в комиссиях
Общество
За рулем попавшей в аварию в КБР машины был племянник депутата от КПРФ
Общество
Вильфанд обозначил сроки спада жары в Москве
Общество
В Москве обсудили программу «санитарного щита» России
Общество
Дело возбудили после отравления детей в лагере в Северной Осетии

В Wildberries ответили на заявления MasterCard и Visa о разнице в комиссиях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Маркетплейс Wildberries приветствует готовность платежных систем MasterCard и Visa к переговорам, но пока не получал от них соответствующих предложений. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе компании во вторник, 17 августа.

«Мы неоднократно заявляли представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась», — отметили в компании.

Цифровая среда: зачем ритейлеры объединяются с IT-компаниями
Как торговые сети выходят в онлайн и борются за покупателей

В Wildberries подчеркнули, что обвинения в дискриминации пользователей не имеют под собой никаких оснований, так как тарифы устанавливают сами MasterCard и Visa. Интернет-магазин не влияет на эти тарифы и не формирует их.

Кроме того, в Wildberries выступили за прозрачное ценообразование. Благодаря нововведению, теперь покупатели видят, как формируется цена на товар с учетом комиссий различных платежных систем и как они могут сэкономить, выбрав ту или иную систему.

«Приветствуем заявления платежных систем о проведении расследований — но напоминаем, что главная задача следствия — не выйти на самих себя. Сегодня западные платежные системы занимают значительную долю на российском рынке и диктуют свои условия работы отечественному бизнесу», — добавили в компании.

Там подчеркнули, что открыты к переговорам и к диалогу, а также готовы обсуждать условия сотрудничества со всеми платежными системами.

Новые ценовые условия маркетплейс ввел 16 августа. В заявлении Wildberries указывалось, что «разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транcакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%».

Теперь при оплате картой международной платежной системы появляется дополнительная комиссия. При оплате через «Мир», СБП и SberPay (сервис Сбербанка) ее нет.

17 августа Visa начала по данному факту собственное расследование. Там отметили, что выступают «против такой практики», поскольку убеждены, что подобные действия «негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе».

Глава MasterCard в России Алексей Малиновский со своей стороны заявил «Известиям» об обеспокоенности возможной дискриминацией миллионов держателей карт, активных участников рынка электронной коммерции.

В Wildberries ранее уточнили, что комиссии платежных систем были всегда, но не отображались открыто.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021