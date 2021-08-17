Поликлинику № 4 капитально отремонтируют в Ульяновске к 2023 году

В Ульяновске к 2023 году планируют капитально отремонтировать поликлинику № 4 и обновить в ней оборудование. Об этом 17 августа сообщает ulpravda.ru.

Работы уже стартовали на втором этаже здания, расположенного на Камышинской улице. До конца 2021 года в учреждение поступит новое эндоскопическое оборудование. Закрывать поликлинику на время работ не планируется.

«На этот год и до 31 июля 2023 года у нас разыгрался контракт на 50 млн. Планируется ремонт инженерных путей в подвале, это теплоснабжение, горячая вода и так далее, затем это неотремонтированные остатки первого этажа с прошлого года, и предполагается второй этаж, который мы должны сделать до 31 декабря текущего года», — рассказала главврач медучреждения Наталья Фомина.

Завершить ремонт, по данным ulpravda.ru, планируется до 2023 года. Работы также пройдут в поликлинических отделениях на улицах Ефремова и Рябикова.