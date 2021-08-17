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Жители благоустроили двор в Омске на средства гранта

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Цветочные вазоны вместо шин и благоустроенная территория появились в одном из микрорайонов — Городок Нефтяников — в Омске. Проект жители назвали «Не резиновый двор». На его реализацию омичи выиграли грант от ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

«В Омске повсеместно можно увидеть старые шины, которые используют в качестве клумб и элементов ограждения. Но автопокрышки отнесены к отходам 4-го класса опасности, и их использование для этих целей запрещено. Мы демонтировали все автопокрышки, которые на протяжении многих лет уродовали наш двор. На средства гранта мы приобрели 15 бетонных вазонов, завезли грунт, купили цветочную рассаду», — рассказала ИА «Город55» автор проекта, председатель совета многоквартирного дома Светлана Судницина.

В Омске до конца года отремонтируют ливневую канализацию на 32 улицах. Соответствующие аукционы на работы объявило управление дорожного хозяйства и благоустройства. Подрядчики должны будут провести демонтажные работы, восстановить профиль канав и очистить их от поросли и кустарника, обустроить подстилающие и выравнивающие слои, установить водоотводные трубы и лотки. Работы пройдут в Кировском, Октябрьском, Советском, Центральном и Ленинском округах.

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