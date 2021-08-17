Прямой эфир
Мир
Гимнастка Ашрам назвала сном свою победу на Олимпиаде
Общество
В отношении сбившего пешеходов в Москве мотоциклиста возбудили дело
Общество
За рулем попавшей в аварию в КБР машины был племянник депутата от КПРФ
Общество
В Москве обсудили программу «санитарного щита» России
Происшествия
В Ивановской области в ДТП пострадали 10 человек
Общество
Дело возбудили после отравления детей в лагере в Северной Осетии
Мир
В Москве возобновила работу трехсторонняя рабочая группа по Карабаху
Общество
Путин выразил соболезнования близким членов экипажа разбившегося Ил-112В
Мир
В Шри-Ланке выявили три новые мутации штамма коронавируса «Дельта»

За рулем попавшей в аварию в КБР машины был племянник депутата от КПРФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водителем иномарки Toyota, попавшей во вторник, 17 августа, в аварию с маршруткой и автогрейдером в Кабардино-Балкарии, оказался племянник депутата от КПРФ Анатолия Бифова — Азрет Бифов. Об этом 17 августа сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло ранее в этот день в Баксанском районе на автодороге А-158 Прохладный–Эльбрус в зоне производства дорожных работ.

По предварительным данным ГИБДД, именно иномарка не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в маршрутку. От удара микроавтобус столкнулся с двигавшимся впереди автогрейдером. В результате погибли три человека, пострадали как минимум семь.

Сам водитель Toyota в беседе с телеканалом комментировать аварию отказался.

Как отмечает РЕН ТВ, депутат Бифов вместе с тремя своими братьями тесно связан с регионом. Так, один из родственников парламентария — Заур, как пишут в Сети, владеет водочным бизнесом в КБР.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021