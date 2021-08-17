За рулем попавшей в аварию в КБР машины был племянник депутата от КПРФ

Водителем иномарки Toyota, попавшей во вторник, 17 августа, в аварию с маршруткой и автогрейдером в Кабардино-Балкарии, оказался племянник депутата от КПРФ Анатолия Бифова — Азрет Бифов. Об этом 17 августа сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло ранее в этот день в Баксанском районе на автодороге А-158 Прохладный–Эльбрус в зоне производства дорожных работ.

По предварительным данным ГИБДД, именно иномарка не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в маршрутку. От удара микроавтобус столкнулся с двигавшимся впереди автогрейдером. В результате погибли три человека, пострадали как минимум семь.

Сам водитель Toyota в беседе с телеканалом комментировать аварию отказался.

Как отмечает РЕН ТВ, депутат Бифов вместе с тремя своими братьями тесно связан с регионом. Так, один из родственников парламентария — Заур, как пишут в Сети, владеет водочным бизнесом в КБР.