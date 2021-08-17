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В отношении сбившего пешеходов в Москве мотоциклиста возбудили дело

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В отношении сбившего двух пешеходов в Москве мотоциклиста было возбуждено уголовное дело. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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Как отмечается, уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ДТП с участием мотоциклиста и пешеходов произошло ранее в этот день на Русаковской набережной.

Как сообщили в МВД, 32-летний водитель мотоцикла двигался по набережной и в районе дома 1а совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 30-летняя москвичка скончалась на месте. Как сообщил РЕН ТВ источник, женщина находилась на восьмом месяце беременности.

64-летняя пенсионерка и водитель мотоцикла с травмами были доставлены в городскую больницу.

Ранее в этот день трехлетний ребенок пострадал в ДТП на юго-западе Москвы. Как сообщалось, на улице Профсоюзной на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Opel совершил наезд на трехлетнего мальчика, который находился в сопровождении мамы.

По данным ГИБДД, мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом лба доставили в медучреждение.

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