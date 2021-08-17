Баню откроют по требованию прокуратуры в селе Коми

Прокуратура Княжпогостского района Коми через суд потребовала возобновить работу общественной бани на территории поселка Тракт. Суд удовлетворил требование в полном объеме и обязал местные власти организовать предоставление услуг бани и душевых.

Как рассказали ИА FlashNord в надзорном ведомстве, во время проверки было установлено, что на территории населенного пункта общественная баня не принимала посетителей с июня 2020 года.

Всё это время сельская администрация не решала вопрос с передачей муниципального имущества в аренду для возобновления работы бани. При этом в селе отсутствовала горячая вода. Таким образом, закрытие общественной бани нарушало права местных жителей, посчитали в прокуратуре.