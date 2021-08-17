NYT узнала о прогнозах спецслужб США о крахе афганской армии

Американские спецслужбы предупреждали о быстром крахе афганской армии, несмотря на заявления президента США Джо Байдена о маловероятности такого исхода событий. Об этом 17 августа пишет газета The New York Times.

«Засекреченные Вашингтоном оценки американских спецслужб за лето рисовали всё более мрачную картину перспективы захвата Афганистана талибами (движение «Талибан», запрещено в РФ) и предупреждали о быстром развале афганских вооруженных сил, даже несмотря на то, что президент Байден и его советники публично заявляли, что это вряд ли произойдет так быстро», — говорится в материале.

Уточняется, что к июлю «разведданные стали более пессимистичными», поставив под сомнение, смогут ли афганские силы безопасности оказать сопротивление талибам и удержится ли правительство страны в Кабуле.

Между тем, указывает NYT, Байден заявлял 8 июля, что афганское правительство вряд ли падет и что руководству США не придется так же хаотично эвакуировать американцев из Афганистана, как это было во Вьетнаме.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну. Он объяснил свое решение попыткой «избежать бойни». В настоящее время его местоположение неизвестно. По различным сведениям, он может находиться в Узбекистане или Омане.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что операция завершена на 90%.

Несмотря на критику, вызванную решением о выводе военных США из региона, Байден сказал, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.