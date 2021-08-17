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NYT узнала о прогнозах спецслужб США о крахе афганской армии

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Американские спецслужбы предупреждали о быстром крахе афганской армии, несмотря на заявления президента США Джо Байдена о маловероятности такого исхода событий. Об этом 17 августа пишет газета The New York Times.

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«Засекреченные Вашингтоном оценки американских спецслужб за лето рисовали всё более мрачную картину перспективы захвата Афганистана талибами (движение «Талибан», запрещено в РФ) и предупреждали о быстром развале афганских вооруженных сил, даже несмотря на то, что президент Байден и его советники публично заявляли, что это вряд ли произойдет так быстро», — говорится в материале.

Уточняется, что к июлю «разведданные стали более пессимистичными», поставив под сомнение, смогут ли афганские силы безопасности оказать сопротивление талибам и удержится ли правительство страны в Кабуле.

Между тем, указывает NYT, Байден заявлял 8 июля, что афганское правительство вряд ли падет и что руководству США не придется так же хаотично эвакуировать американцев из Афганистана, как это было во Вьетнаме.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну. Он объяснил свое решение попыткой «избежать бойни». В настоящее время его местоположение неизвестно. По различным сведениям, он может находиться в Узбекистане или Омане.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся там с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что операция завершена на 90%.

Несмотря на критику, вызванную решением о выводе военных США из региона, Байден сказал, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.

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