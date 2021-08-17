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В Ивановской области в ДТП пострадали 10 человек

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10 человек, из них пятеро детей, пострадали в Ивановской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Троих детей госпитализировали, сообщается во вторник, 17 августа, на сайте регионального УМВД.

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«В Ивановском районе на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» в месте проведения дорожных работ... водитель не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «ГАЗ», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день трехлетний ребенок пострадал в ДТП на юго-западе Москвы. Мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом лба доставили в медучреждение, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день официальный Telegram-канал Госавтоинспекции проинформировал, что в столице самой аварийно опасной магистралью в 2021 году стала Московская кольцевая автодорога (МКАД)

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