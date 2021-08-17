Ремонт тротуаров продолжается в Тамбове

Бригады муниципального предприятия «Спецдорсервис» продолжают дорожные работы в разных частях Тамбова. В порядок будут приведены тротуары, а также подходы к пешеходным переходам.

В настоящее время рабочие ремонтируют тротуар по улице Мичуринской на участке от Никифоровской до ТЦ «Океан». Также будут заасфальтированы подходы к пешеходным тротуарам по улице Гагарина. Как отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру», за 4,5 месяца выполнено 183% от планового объема работ на асфальтобетонных тротуарах и более 30% — на плиточном покрытии.

Напомним, средства на ремонт дополнительных участков дорог в Тамбове направлены за счет экономии в 68,1 млн рублей, полученных при проведении торгов. Изначально планировалось привести в порядок 24 улицы, на что направлено около 531 млн рублей. Экономия позволила включить в перечень подлежащих ремонту дорог дополнительные объекты.