В МИД РФ пообещали ответить на действия Северной Македонии в отношении дипломата

В МИД РФ 17 августа заявили о том, что Россия вынуждена адекватно отреагировать на недружественные действия Северной Македонии, которая выслала российского дипломата.

«К сожалению, северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям. Разумеется, будем вынуждены адекватно отреагировать на эти немотивированные недружественные действия», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

О том, что Северная Македония высылает еще одного российского дипломата, сообщил ранее в этот день глава МИД страны Буяр Османи. По данным Civil Media, речь идет о заместителе военного атташе российского посольства в Северной Македонии.

До этого, 18 мая, власти Северной Македонии решили выслать из страны одного из российских дипломатов. Спустя два дня он покинул страну.

10 июня Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. В МИД РФ заявили, что данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной «ничем не мотивированное решение» объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье.

Виток напряженности между Россией и рядом стран Европы произошел после того, как в середине апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Москву подозревают в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из-за этого Прага приняла решение о высылке 18 российских дипломатов.

15 июля, МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в республике. Кроме того, о высылке российских дипломатов также объявляли Словакия, Литва и Латвия.