Прямой эфир
Мир
Гимнастка Ашрам назвала сном свою победу на Олимпиаде
Общество
В отношении сбившего пешеходов в Москве мотоциклиста возбудили дело
Общество
В большинстве вузов РФ учебный год начнется с 1 сентября
Мир
США заморозили активы Афганистана в американских банках
Экономика
ФАС определила пять принципов работы цифровых платформ
Экономика
На реализацию транспортной стратегии до 2035 года потребуется 62,5 трлн рублей
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей за день
Общество
В РФ допустили тестирование на COVID-19 заселяющихся в общежитие студентов
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в ряде регионов

В МИД РФ пообещали ответить на действия Северной Македонии в отношении дипломата

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В МИД РФ 17 августа заявили о том, что Россия вынуждена адекватно отреагировать на недружественные действия Северной Македонии, которая выслала российского дипломата.

Полная Чехарда: Прага подталкивает Евросоюз на дипломатический «бойкот»
В МИД Литвы заявили, что страны НАТО и ЕС обсуждают возможность коллективной высылки работников посольств РФ

«К сожалению, северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям. Разумеется, будем вынуждены адекватно отреагировать на эти немотивированные недружественные действия», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

О том, что Северная Македония высылает еще одного российского дипломата, сообщил ранее в этот день глава МИД страны Буяр Османи. По данным Civil Media, речь идет о заместителе военного атташе российского посольства в Северной Македонии.

До этого, 18 мая, власти Северной Македонии решили выслать из страны одного из российских дипломатов. Спустя два дня он покинул страну.

10 июня Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. В МИД РФ заявили, что данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной «ничем не мотивированное решение» объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье.

Виток напряженности между Россией и рядом стран Европы произошел после того, как в середине апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Москву подозревают в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из-за этого Прага приняла решение о высылке 18 российских дипломатов.

15 июля, МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства в республике. Кроме того, о высылке российских дипломатов также объявляли Словакия, Литва и Латвия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021