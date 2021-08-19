Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Дрянные старушки»

Режиссер: Майкл Лембек. В ролях: Эллен Берстин, Джейн Куртин, Лоретта Дивайн, Кристофер Ллойд, Джеймс Каан

Трогательная комедия от режиссера «Друзей» с выдающимся актерским составом. На время ремонта своего дома Хелен переезжает в коммуну для пожилых людей. Она надеется провести там несколько спокойных недель за игрой в бридж, но ее безмятежное существование нарушается буллингом со стороны других жительниц пансионата. Поначалу дама очень переживает. Но вскоре ее жизнь кардинально меняется^ неожиданно для себя она встречает новых друзей и даже любовь.

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«Кодекс киллера»

Фото: MEGOGO Distribution

Режиссер: Мартин Кэмпбелл. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Мэгги Кью, Майкл Китон, Роберт Патрик

Зрелищный экшен-триллер, полный интриг и неожиданных поворотов. Анна обучилась убивать у лучшего из наемников. В своем деле она профессионал. После смерти ее наставника ассасины выходят на тропу войны, но девушка готова принять вызов. К тому же в ее арсенале есть еще и искусство соблазнения…

В прокате с 19 августа

«Зеленый мэр»

Фото: КиноПоиск HD

Режиссер: Федор Балванович. В ролях: Илья Маланин, Филипп Ершов, Василий Копейкин, Екатерина Каратеева, Вероника Мохирева, Григорий Сиятвинда

Сериал про троих друзей, борющихся за экологию в родном городе; история о дружбе в токсичной экосреде, как называют «Зеленого мэра» его создатели. В небольшом российском населенном пункте, терпящем экологическую катастрофу, трое приятелей решают исправить ситуацию — создают «зеленую» партию и выдвигают своего кандидата на пост мэра, начиная менять отношение к природе у жителей целого города и формируя у них экоответственность.

С 20 августа в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD»

Театр

«Русский роман»

Фото: Театр имени Маяковского

Режиссер: Миндаугас Карбаускис. В ролях: Евгения Симонова, Алексей Сергеев, Вера Панфилова, Мириам Сехон, Алексей Дякин, Татьяна Орлова, Юлия Соломатина, Сергей Удовик

99-й сезон «Маяковка» открывает хитом «Русский роман». Спектакль поставлен худруком Миндаугасом Карбаускисом, который в этом году отмечает 10 лет руководства театром. Вместе с Марюсом Ивашкявичюсом, автором пьесы, режиссер сплетает несколько времен и действительностей: произведения Льва Толстого и события его личной жизни, в центре которых — его жена Софья Андреевна. Любовь супругов, отягощенная гениальностью писателя, становится отражением чувств героев Толстого.

20 августа, 19:00, Театр имени Маяковского

«Евгений Онегин»

Фото: Геликон-опера

Режиссер-постановщик: Дмитрий Бертман. В ролях: Максим Перебейнос, Алексей Исаев, Ольга Щеглова, Сергей Абабкин, Игорь Морозов, Александра Ковалевич, Ольга Депутатова, Лариса Костюк, Екатерина Облезова

Первым событием 32-го сезона «Геликон-оперы» станет спектакль в формате open-air в рамках подмосковного фестиваля «Русская опера у стен монастыря». Труппа представит «Евгения Онегина» Петра Чайковского в трех старинных городах — Серпухове, Дмитрове и Сергиевом Посаде. Эта опера — знаковая для театра. На ней выросло несколько поколений геликоновских звезд, ведь главные роли в ней всегда играли молодые артисты. Первым «Геликон-оперу» примет Серпухов.

21 августа, 18:00, Соборная площадь Успенского монастыря, Серпухов

«Между делом»

Фото: Театр имени Пушкина

Режиссер: Евгений Гришковец. В ролях: Александр Арсентьев, Алексей Агранович, Таисия Вилкова, Ирина Бякова, Александра Урсуляк, Владимир Большов

Как говорит автор пьесы и режиссер Евгений Гришковец, «Между делом» — почти документальная драма, у героев которой есть реальные прототипы. Это история попытки совершить благородный поступок в современном мире, вести себя достойно. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда — и свои слабости. Мы знаем много случаев, когда хорошему человеку бывает очень трудно выстроить отношения с другим хорошим человеком».

24 августа, 19:00, Театр имени Пушкина

«Алиsа»

Фото: Театр имени Вахтангова

Художник-режиссер: Даниил Ахмедов. В ролях: Светлана Косульникова, Елена Кайзер, Ксения Бабкина, Вячеслав Ферапонтов, Александр Дьяконов, Виктор Буянов, Анжелика Золотарева, Антон Заборовский, Ренат Бояршинов

«Большие гастроли» Красноярского ТЮЗа в Москве продолжаются спектаклем «Алиsа». Получившая множество наград постановка Даниила Ахмедова обходится без слов. Зато в ней много музыки, пластики, танцев и визуальных эффектов. Зрителей ждет погружение в волшебный мир знаменитых сказок Льюиса Кэрролла. Вместе с Алисой они то ли упадут, то ли улетят в Страну чудес и встретятся с ее странными и забавными обитателями.

23 и 24 августа, 19:00, Театр имени Вахтангова, основная сцена

Выставки

«Природа или прогресс»

Фото: пресс-служба центра современного искусства «Винзавод»

Фотограф Саша Генцис приглашает отметить свое 50-летие и 20 лет выставочной деятельности фотовыставкой-размышлением о технологическом процветании и об уважении к природе, а также о поиске здравого смысла непосредственно здесь и сейчас. Автор представил и захватывающие пейзажи, и заводские помещения промышленных гигантов, и такие снимки, где эти полярные полюса вступают в диалог.

До 3 сентября, Цех Красного, центр современного искусства «Винзавод»

«Детройт на болоте»

Фото: Дептранс Москвы

Музей транспорта Москвы в рамках экспозиции «Мечта москвича» представляет выставку «Детройт на болоте». Ее сюжетный центр — строительство и первые годы работы завода имени КИМ (Коммунистического интернационала молодежи). Впоследствии он выпускал первый в СССР массовый легковой автомобиль «Москвич».

Посетители в числе прочего увидят четырехместный легковой автомобиль Ford-A, который в период раннего СССР делали на КИМ и часто использовали как такси, и легендарную «полуторку» ГАЗ-АА, собиравшуюся позже на этом же предприятии и ставшую символом индустриализации. Музей также представил заводские оригинальные инженерные плакаты 1930-х годов.

До 31 октября, ВДНХ, павильон «Транспорт СССР»

«Время и Вещи. Исторический костюм в кино»

Фото: пресс-служба Киностудии им. М. Горького

Замечательная возможность узнать много интересного о моде и истории кино. В экспозиции представлены 69 предметов. Среди них — вечерние, свадебные и бальные платья, шляпы, камзолы актеров из легендарных фильмов «Лев Толстой», «Юность Петра», «Красное и черное», «Анна на шее» и других. Также здесь представлены предметы одежды со сложным кроем, узорами и инкрустациями, над которыми работали выдающиеся художники по костюмам и которые бережно сохранили и подготовили к выставке сотрудники комплекса костюма и реквизита Киностудии им. М. Горького.

До 30 октября, новое выставочное пространство Киностудии им. М. Горького

VI выставка SOVRISK #напотоке

Фото: пресс-служба парка «Зарядье» Картина Олега Целкова «Портрет и пейзаж»

В обновленной экспозиции будет показана картина художника-нонконформиста Олега Целкова «Портрет и пейзаж» из коллекции РОСИЗО. Это дань памяти мастеру, скончавшемуся в июле 2021 года. Также зрители увидят премьерную работу Олега Хвостова и NFT-арт от Артемия Лебедева, Helen Anvor и pvkh3d.

До 5 сентября, Подземный музей парка «Зарядье»

Концерты

Сергей Пенкин

Фото: пресс-служба ВДНХ

Долгожданный юбилейный концерт Сергея Пенкина, перенесенный с 18 июня. Пенкин — один из самых ярких и необычных артистов российской эстрады. Этим выступлением музыкант отпразднует 60-летие, представив программу главных хитов, которая включает в себя авторские песни, современные романсы, оперные арии, популярные западные шлягеры и композиции в стиле кроссовер.

Концерт состоится в формате COVID-free: каждый зритель, купивший билет, на входе должен будет предъявить персональный QR-код и документ, удостоверяющий личность.

21 августа, 20:00, Зеленый театр ВДНХ

«Jazzовые сезоны»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

VII международный фестиваль Игоря Бутмана «Jazzовые сезоны» соберет лучших музыкантов: выступят джаз-оркестр Георгия Гараняна под управлением Станислава Должкова, LRK Trio, Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul, Олег Аккуратов, Roosevelt Collier Band и другие.

Помимо насыщенной музыкальной программы зрителей ждут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу, спортивные мероприятия, ярмарка и многое другое.

21 и 22 августа, музей-заповедник «Горки Ленинские»

Фестивали

IX российский фестиваль короткометражного кино «Короче»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По итогам фестиваля будут выбраны победители в следующих номинациях: «Приз за лучший фильм», «Приз за лучший сценарий», «Приз за лучшую режиссуру», «Приз за лучшую операторскую работу», «Приз за лучший анимационный фильм». Также жюри вручит собственную награду — Специальный приз. В состав жюри вошли: председатель — продюсер, глава студии «ПРОФИТ» Игорь Толстунов, режиссеры Юрий Быков, Анастасия Пальчикова, Константин Бронзит, актеры Максим Лагашкин, Марина Александрова, оператор Сергей Козлов.

20–22 августа, Калининград

«Традиция»

Фото: Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, усадьба и парк Захарово

В подмосковной усадьбе Захарово пройдет ежегодный литературно-музыкальный семейный фестиваль под открытым небом с уникальной атмосферой. В этом году он будет в формате камерного пикника и объединит музыку, литературу (в том числе поэзию), философию, историю. Леонид Якубович представит свою книгу «Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни», писатели Павел Зарифуллин, Захар Прилепин и Олег Шишкин — проект-антиутопию в стиле киберпанк «Беловодье-2077», а Алексей и Екатерина Бурдаевы научат водить хороводы и танцевать кадриль. Гостей ждут интересные встречи, инсталляции и арт-ярмарка.

21 августа, с 12:00, Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, усадьба и парк Захарово