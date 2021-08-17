Найден инвестор для реставрации Островских ванн в Железноводске

Островские ванны, являющиеся историческим объектом в Железноводске, будут восстановлены с привлечением средств частного инвестора. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Решение было принято на встрече главы региона Владимира Владимирова с главой краевого управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Анной Коневой.

По словам Владимирова, которые приводит NewsTracker, подобная ситуация была с Кисловодскими нарзанными ваннами. Сейчас они восстановлены и украшают ставропольские курорты.

Островские ванны были построены в конце XIX века. Они являются главной достопримечательностью Железноводска. Несмотря на это, долгое время объект оставался без ремонта. Постепенно ванны обветшали.

Восстановительные и реставрационные работы должны начаться там уже в ближайшее время. Стоимость ремонтных работ не называется.