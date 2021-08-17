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Власти Белгородской области направят 1,7 млрд рублей на спецтехнику

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Правительство Белгородской области намерено выделить 1,7 млрд рублей на закупку коммунальной спецтехники. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора и правительства региона.

В общей сложности планируется приобрести 1,1 тыс. единиц техники. К зиме в регион должны поступить тракторы, экскаваторы-погрузчики, снегоочистители, специальные каналопромывочные машины и погрузчики, пишет ИА «Абирег».

Власти отмечают, что столь масштабную закупку коммунальной техники регион проводит впервые. Обновление будет продолжено и в следующем году.

За содержание нового оборудования будут отвечать главы районов и округов. Губернатор Вячеслав Гладков поручил муниципалитетам обеспечить полную загрузку спецтехники в сезон, чтобы она помогала решать проблемы, связанные с непогодой.

В мае сообщалось, что власти Белгородской области намерены приобрести еще 65 новых школьных автобусов. Транспорт поступит в 15 муниципалитетов.

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