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В Москве возобновила работу трехсторонняя рабочая группа по Карабаху

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В Москве прошло заседание трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана по вопросам Нагорного Карабаха. Об этом сообщили во вторник, 17 августа, в пресс-службе российского правительства.

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Уточняется, что в работе приняли участие зампредседателя правительства России Алексей Оверчук, вице-премьер Армении Мгер Григорян и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

В ходе заседания они обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления от 11 января 2021 года.

22 июля занимавший должность и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным отметил ключевую роль России по обеспечению мира и стабильности в Карабахе. В ходе переговоров стороны тогда обсудили перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

20 июля глава российского государства также провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча продлилась около двух часов.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

11 января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.

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