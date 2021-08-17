Прямой эфир
Мир
В Шри-Ланке выявили три новые мутации штамма коронавируса «Дельта»
Экономика
В РФ выдадут еще 90 тыс. кредитов за счет продления семейной ипотеки
Общество
В большинстве вузов РФ учебный год начнется с 1 сентября
Мир
США заморозили активы Афганистана в американских банках
Экономика
ФАС определила пять принципов работы цифровых платформ
Экономика
На реализацию транспортной стратегии до 2035 года потребуется 62,5 трлн рублей
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей за день
Общество
В РФ допустили тестирование на COVID-19 заселяющихся в общежитие студентов
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в ряде регионов

ОАК подтвердила гибель экипажа упавшего в Подмосковье Ил-112В

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подтвердили гибель экипажа при крушении военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.

«Бе» памяти: почему военный самолет-амфибия потерпел крушение в Турции
Что случилось в горах рядом с городом Адана

«По информации с места крушения самолета Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева», — сообщили в корпорации, указав, что ведомство окажет помощь семьям погибших летчиков.

В результате крушения погибли Герой России, летчик-испытатель Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. В настоящее время тела всех погибших летчиков найдены, их доставляют в звенигородское бюро судебно-медицинской экспертизы на опознание, передает ТАСС.

По словам летчика-испытателя Анатолия Кнышова, пилоты Ил-112В были цветом российской авиации. Он также предположил, что причиной крушения мог стать загоревшийся двигатель, который вывел из строя системы управления самолетом, поэтому даже такие опытные летчики ничего не смогли сделать. «Самолет практически перевернулся на спину и упал практически как камень. Он был неуправляем», — подчеркнул эксперт.

Авария произошла 17 августа во время тренировочного полета с аэродрома Кубинка в Жуковский — при заходе самолета на посадку в лесополосе.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. Как следует из опубликованных видео, один из двигателей воспламенился в воздухе.

При этом пилоты до последнего момента пытались отвести военно-транспортный самолет от находящихся неподалеку жилых домов, пишет «Газета.ру».

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Борт принадлежал ОАК, был опытным образцом и находился в стадии испытаний.

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021