ОАК подтвердила гибель экипажа упавшего в Подмосковье Ил-112В

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подтвердили гибель экипажа при крушении военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.

«По информации с места крушения самолета Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева», — сообщили в корпорации, указав, что ведомство окажет помощь семьям погибших летчиков.

В результате крушения погибли Герой России, летчик-испытатель Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. В настоящее время тела всех погибших летчиков найдены, их доставляют в звенигородское бюро судебно-медицинской экспертизы на опознание, передает ТАСС.

По словам летчика-испытателя Анатолия Кнышова, пилоты Ил-112В были цветом российской авиации. Он также предположил, что причиной крушения мог стать загоревшийся двигатель, который вывел из строя системы управления самолетом, поэтому даже такие опытные летчики ничего не смогли сделать. «Самолет практически перевернулся на спину и упал практически как камень. Он был неуправляем», — подчеркнул эксперт.

Авария произошла 17 августа во время тренировочного полета с аэродрома Кубинка в Жуковский — при заходе самолета на посадку в лесополосе.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. Как следует из опубликованных видео, один из двигателей воспламенился в воздухе.

При этом пилоты до последнего момента пытались отвести военно-транспортный самолет от находящихся неподалеку жилых домов, пишет «Газета.ру».

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Борт принадлежал ОАК, был опытным образцом и находился в стадии испытаний.

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.