Поджигателей травы в Рязанской области оштрафовали на 200 тыс. рублей

В Рязанской области на 200 тыс. рублей оштрафовали поджигателей травы. Такие данные сообщили в региональном ГУ МЧС.

Запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов в лесах и на земельных участках действует в области с 27 апреля. Запрещено также готовить еду на мангалах и на открытом огне на землях, граничащих с лесами, напоминает 62INFO.ru.

В ведомстве уточнили, что с начала действия ограничений составлено 168 административных протоколов, связанных с нарушением введенных запретов. Назначено 90 административных штрафов, вынесено 52 предостережения.

Ранее сообщалось, что причиной пожара на территории Сасовского лесничества в Рязанской области 12 августа стали действия человека.