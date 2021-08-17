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Систему видеонаблюдения установят на набережной в Конаково

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В городе Конаково Тверской области продолжается благоустройство набережной. До конца лета там планируют установить систему видеонаблюдения и новые лавочки.

Благоустройство началось в марте этого года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За это время рабочие проложили около половины пешеходных и велодорожек, обновили площадки для пляжного волейбола, расчистили от деревьев и кустарников территорию около храма Сорока мучеников Севастийских, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на издание «Конаково сегодня».

До конца лета на общественной территории установят систему видеонаблюдения, а также новые лавочки и урны. Старая сцена будет демонтирована. Кроме того, на набережной появится универсальный качельный павильон для взрослых и детей.

Местные жители с помощью двух камер, установленных у храма и спортплощадки, могут следить за ходом работ в режиме онлайн.

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