Пациент брянской больницы умер после поломки аппарата ИВЛ

Брянские следователи выясняют, есть ли связь между смертью пациента и поломкой аппарата искусственной вентиляции легких.

Инцидент произошел в Брянской межрайонной больнице. Известно, что в лечебном учреждении отказал аппарат ИВЛ и что подключенный к нему пациент вскоре скончался. Его уже похоронили, однако для выяснения всех обстоятельств смерти суд позволил провести эксгумацию трупа, информирует NASHBRYANSK.RU. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи «Халатность» предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В республиканской клинической больнице Владикавказа 9 августа произошла поломка кислородной системы, в результате чего скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. 10 августа стало известно о смерти еще двух пациентов больницы. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что смерти не являются следствием аварии.