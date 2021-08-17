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В Шри-Ланке выявили три новые мутации штамма коронавируса «Дельта»

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В Шри-Ланке медики обнаружили три новые мутации штамма коронавируса «Дельта». Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения островного государства сообщает телеканал News First.

По словам министра по производству, поставкам и регулированию фармацевтических препаратов Шри-Ланки Чанна Джаясумана, исследователи определили несколько новых мутаций COVID-19, из которых выделили три ключевые — они получили обозначения SA 222V, SA 701S и SA 1078S.

Согласно актуальным оценкам минздрава республики, текущий скачок заболеваемости в стране вызвало распространение именно «Дельта»-штамма с выявленными изменениями. Причем во всех без исключения вариантах наблюдались мутации спайкового белка, который отвечает за связывание вируса со здоровыми клетками и внедрение в них.

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8 августа генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что необходимое для заболевания количество вирусных частиц для «Дельта»-штамма коронавируса в 10 раз ниже, чем для уханьского штамма, поэтому этот вариант распространяется быстрее.

4 августа профессор из Китая Чжан Вэньхун, руководитель шанхайской группы вирусологов, рассказал, что хотя индийский штамм отличается более быстрой передачей и более высокой вирусной нагрузкой, чем другие варианты COVID-19, против него эффективна вакцинация.

30 июля Ринат Максютов заявил, что в России более 95% выявленных случаев COVID-19 приходятся на штамм «Дельта». Вместе с тем он подчеркнул, что российские вакцины от коронавируса могут не более чем за месяц поменять свой состав в случае появления новых штаммов инфекции.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем штамм «Лямбда» содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более легко распространяемой версией COVID-19.

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