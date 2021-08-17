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В Кургане возбуждено дело по факту смертельного ДТП

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Следственным управлением УМВД по Кургану возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил дорожного рабочего в ноябре 2020 года. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках следственного эксперимента сотрудники подразделения по расследованию ДТП восстановили обстоятельства происшествия на автодороге Курган — Звериноголовское, передает ИА «Ура.ру». Учитывались погодные условия, уровень освещенности и расположение дорожной техники в момент аварии. «В данных обстоятельствах водитель автомобиля видел дорожного рабочего, имел возможность остановиться и предотвратить наезд, однако пренебрег знаками, обозначающими зону дорожных работ», — заключили эксперты.

Ранее в Москве суд отправил под арест водителя автомобиля Skoda Илью Корнеева, который сбил пешеходов на автобусной остановке на улице Миклухо-Маклая. Авария произошла вечером 12 августа. В результате ДТП пострадали пожилая женщина и ее 16-летняя внучка. Женщину госпитализировали с диагнозом «травматическая ампутация голени», у девочки закрытый перелом стопы. В багажнике иномарки были найдены три пакетика с кристаллообразным веществом.

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