Машина сбила трехлетнего мальчика на пешеходном переходе в Москве

Трехлетний ребенок пострадал в ДТП на юго-западе Москвы. Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«На улице Профсоюзная на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Opel совершил наезд на трехлетнего мальчика. Ребенок находился в сопровождении мамы», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

По данным ГИБДД, мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом лба доставили в медучреждение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день официальный Telegram-канал Госавтоинспекции проинформировал, что в столице самой аварийно опасной магистралью в 2021 году стала Московская кольцевая автодорога (МКАД), сообщает телеканал «360».