ФАС определила пять принципов работы цифровых платформ

Экспертный совет при ФАС разработал проект базовых принципов взаимодействия участников цифровых рынков, сообщили «Известиям» в Антимонопольной службе. В их число вошли открытие цифровых платформ, нейтральное отношение ко всем сторонам рынка, обеспечение самостоятельности пользователей платформ, недопущение двусмысленных формулировок в их правилах работы, обеспечение прав пользователей, в том числе путем рассмотрения их обращений и предоставления им полных ответов.

Базовые принципы, с одной стороны, будут способствовать формированию открытых, прозрачных, недискриминационных условий для ведения бизнеса, а с другой ― обеспечивать реализацию конституционных прав граждан, в частности свободы получения и распространения информации и неприкосновенности частной жизни, заявила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Крупнейшие экосистемы, в том числе «Яндекс», «Авито», Ozon и AliExpress, поддерживают подход ФАС, основанный на саморегулировании онлайн-платформ.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Экосистемный анализ: ФАС составила пять принципов работы цифровых платформ