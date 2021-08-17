Разбитую дорогу к деревне Парчег в Коми отремонтируют к ноябрю 2022 года

В Сыктывдинском районе Коми до конца октября 2022 года намерены отремонтировать разбитую автодорогу местного значения — подъезд к деревне Парчег. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, максимальная стоимость контракта составит 25,5 млн рублей. Победителя аукциона выберут 23 августа. Он должен привести в порядок дорогу до 31 октября 2022 года, уточняет ИА «Комиинформ».

В перечень работ входят фрезерование покрытий, устройство новых слоев асфальта, а также подстилающих и выравнивающих слоев из песка.

По данным ИА «Комиинформ», жители Сыктывдинского района в течение нескольких лет поднимали вопрос о ремонте дороги к деревне Парчег. В мае этого года глава Коми Владимир Уйба поручил правительству совместно с районной администрацией проработать вопрос восстановления в ближайшее время.