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Попова анонсировала появление пятой российской вакцины от COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 августа заявила, что в России скоро появится пятая отечественная вакцина от коронавируса.

«На подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса»,— сказала она на круглом столе «Санитарный щит страны — безопасность для граждан» в штабе партии «Единая Россия».

«Следующие антиковидные вакцины будут содержать сразу два-три штамма»
Директор центра «Вектор» Ринат Максютов — о будущем «ЭпиВакКороны», популяционном иммунитете и воссозданном вирусе оспы

14 августа представители новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассказали, что в России не зафиксированы летальные исходы, связанные с вакцинацией от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Согласно статистике, доля заболевших, прошедших полную вакцинацию, составила 0,66% для «Спутник V», 0,59% для «ЭпиВакКороны» и 0,27% для «КовиВака».

Ранее, 30 июля, глава государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов выразил надежду на то, что новая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» будет зарегистрирована в России в августе. По его словам, промежуточный этап двукратной схемы вакцинации завершен и в Минздрав были поданы документы на регистрацию вакцины по двукратной схеме вакцинации.

Также Максютов сообщил, что полный цикл вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» прошли более 1 млн россиян. Он уточнил, что препарат более чем за девять месяцев нахождении в гражданском обороте прекрасно показал себя в применении.

В конце июня новосибирский научный центр «Вектор» подал документы на регистрацию новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Уточнялось, что различия между вакциной «ЭпиВакКорона-Н» и более ранней «ЭпиВакКорона» заключаются в технологических особенностях производства.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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