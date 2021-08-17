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Новые автомобили поступили в районные больницы Липецкой области

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Ключи от 22 легковых автомобилей марки Lada Largus главным врачам районных больниц вручил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Новые автомобили серьезно повысят мобильность медиков и качество оказания врачебной помощи нашим пациентам. Кроме того, в этом году начинается строительство новых поликлиник в Липецке и Чаплыгине, корпуса Добровской больницы и ряда других медучреждений», — цитирует губернатора Lipetskmedia. До конца года в регион поступят еще 33 полноприводных автомобиля марки «ГАЗ Соболь».

Ранее в августе в Грязинскую центральную районную больницу (ЦРБ) Липецкой области поступило новое оборудование. Речь идет о новых современных гастроскопах и аппарате УЗИ-диагностики. Гастроскопы способны проводить лечебные манипуляции с максимально возможным комфортом, а в некоторых случаях избежать хирургического вмешательства. Аппарат УЗИ-диагностики направлен в детскую поликлинику больницы.

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