Вице-президент Афганистана Салех объявил себя временным главой государства

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой государства. Об этом 17 августа он написал на своей странице в Twitter.

«Согласно Конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится исполняющим обязанности президента. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом», — сообщил он.

Вместе с тем Салех призвал граждан Афганистана сопротивляться боевикам движения «Талибан» (запрещено в РФ).

«Присоединяйтесь к сопротивлению», — написал он, заявив, что, в отличие от США и НАТО афганцы не теряли духа, и впереди у них огромные возможности.

Как сообщали источники во вторник, силы Амруллы Салеха начали бои с талибами в Панджшере, им уже удалось отбить район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула. Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога через тоннель Саланг, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.

Ранее в этот день газета The Hindu писала, что силы Салеха отступили к «единственному оплоту» Афганистана после наступления талибов — провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением страны». Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Он объяснил свое решение попыткой «избежать бойни».

По словам американского президента Джо Байдена, несмотря на критику, он не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода войск США из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта.