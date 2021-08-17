Дело возбудили по факту гибели крановщицы в Нижнем Новгороде

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту гибели крановщицы на стройке в областном центре. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 13 августа на улице Гордеевская в Канавинском районе. По версии следствия, 50-летняя женщина упала с башенного крана во время работы на нем. Она получила различные травмы, от которых скончалась на месте, пишет ИА «НьюсНН».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователи должны будут дать оценку действиям лиц, ответственным за соблюдение правил охраны труда во время строительных работ.

10 августа в Алтайском крае произошло обрушение горной породы в одной из шахт. В результате погиб 29-летний рабочий. Еще трех человек удалось вывести, помощь медиков им не понадобилась.