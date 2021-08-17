Прямой эфир
Общество
В РФ допустили тестирование на COVID-19 заселяющихся в общежитие студентов
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей за день
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в ряде регионов
Мир
Вице-президент Афганистана провозгласил себя временным главой государства
Общество
Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников ПФР
Мир
Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов
Армия
Два бомбардировщика Ту-95МС провели многочасовой полет над Японским морем
Туризм
Росавиация выдала авиакомпаниям более 200 допусков на полеты в Египет
Экономика
Россия исключит кормовые бобы из-под действия ограничительных мер 2014 года

Названо число принятых без вступительных испытаний в вузы РФ абитуриентов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2021 году без вступительных испытаний в российские вузы было зачислено более 6,5 тыс. человек. Об этом 17 августа журналистам сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«По предварительным итогам приемной кампании в 2021 году без вступительных испытаний в российские вузы зачислено 6557 человек. Это победители и призеры олимпиад школьников», — сказано в сообщении.

Тяните билет, доставайте справку: каким будет начало учебного года в вузах
Столичные университеты — о том, какие правила будут действовать при посещении занятий и заселении в общежитие

В министерстве также отметили, что основными направлениями, которые выбрали будущие студенты, стали экономика, юриспруденция, программная инженерия, прикладные математика и физика, лечебное дело, лингвистика, фундаментальная и прикладная физика, менеджмент, информатика и вычислительная техника.

Ранее в этот день состоялось заседание Российского союза ректоров (РСР), по итогам которого его президент, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что для заселения в общежития студентам не потребуется сертификат о вакцинации от COVID-19, однако в дальнейшем тестирование на коронавирус может быть введено. Также было объявлено, что вузы РФ начнут обучение в новом году в гибридном формате.

9 августа в высшие учебные заведения были направлены рекомендации Минобрнауки, в которых говорилось о целесообразности допуска на очные занятия студентов, прошедших вакцинацию. Учащихся, которые не прошли вакцинацию против COVID-19 или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение. Кроме того, министерство рекомендовало раздельно проводить сессии для вакцинированных и тех, кто не сделал прививку.

5 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски в начале учебного года.

25 июля в Минобрнауки сообщили, что вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021