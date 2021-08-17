Названо число принятых без вступительных испытаний в вузы РФ абитуриентов

В 2021 году без вступительных испытаний в российские вузы было зачислено более 6,5 тыс. человек. Об этом 17 августа журналистам сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«По предварительным итогам приемной кампании в 2021 году без вступительных испытаний в российские вузы зачислено 6557 человек. Это победители и призеры олимпиад школьников», — сказано в сообщении.

В министерстве также отметили, что основными направлениями, которые выбрали будущие студенты, стали экономика, юриспруденция, программная инженерия, прикладные математика и физика, лечебное дело, лингвистика, фундаментальная и прикладная физика, менеджмент, информатика и вычислительная техника.

Ранее в этот день состоялось заседание Российского союза ректоров (РСР), по итогам которого его президент, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что для заселения в общежития студентам не потребуется сертификат о вакцинации от COVID-19, однако в дальнейшем тестирование на коронавирус может быть введено. Также было объявлено, что вузы РФ начнут обучение в новом году в гибридном формате.

9 августа в высшие учебные заведения были направлены рекомендации Минобрнауки, в которых говорилось о целесообразности допуска на очные занятия студентов, прошедших вакцинацию. Учащихся, которые не прошли вакцинацию против COVID-19 или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение. Кроме того, министерство рекомендовало раздельно проводить сессии для вакцинированных и тех, кто не сделал прививку.

5 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски в начале учебного года.

25 июля в Минобрнауки сообщили, что вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие.