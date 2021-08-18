Топ-менеджеры российского ритейлера попробовали купить продукты в костюме эмпатии

«Пятерочка» провела исследование клиентского опыта с использованием костюма эмпатии Gert. В нем приняли участие топ-менеджеры компании во главе с генеральным директором сети Сергеем Гончаровым. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» во среду, 18 августа.

Как сообщается, торговая сеть стала первой из российских ритейлеров, кто провел эксперимент по выявлению трудностей, с которыми сталкиваются при посещении магазинов пожилые люди и гости с ограниченными возможностями здоровья.

Для проведения эксперимента все участники получили различные элементы костюма симуляции возраста Gert: накладки на спину с шипами, шейный корсет, мешающий повороту головы, утяжелители на ноги и фиксаторы коленных и локтевых суставов, усложняющие сгибание и разгибание, перчатки, снижающие мелкую моторику, для ухудшения зрения — очки, имитирующие нарушения при глаукоме, катаракте или диабете, для снижения остроты слуха — наушники и беруши. Используя эти элементы, они попытались купить типичный набор продуктов. Причем им требовалось приобрести не только фасованные, но и весовые товары, проверить сроки годности каждого продукта перед тем, как отправить его в корзинку, обратиться к продавцу за помощью, оплатить покупку на кассе и попросить пакет.

«Сейчас мы на собственном примере прочувствовали то, что испытывают миллионы пожилых людей — а в России более четверти населения в возрасте старше 60 лет — приходя в магазины за покупками, с какими сложностями они сталкиваются. Это очень интересный и бесценный опыт, который показал, насколько труднее и дольше выполнять, казалось бы, самые простые действия», — заявил Гончаров.

Как отмечают в торговой сети, использование костюма позволило выделить основные инсайты участников, чтобы в дальнейшем спроектировать эффективные решения по совершенствованию клиентского опыта гостей «Пятерочки»