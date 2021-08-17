План по ремонту подъездов в Подмосковье выполнили почти на 50%

Управляющие компании на 47,6% выполнили ремонт подъездов в рамках губернаторской программы. Об этом сообщили в региональной Госжилинспекции.

Лидерами по проведению ремонта являются городские округа Власиха, Ленинский, Луховицы, Люберцы, Талдомский, а также Чехов. В них ремонт выполнен на 90% и более. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Меньше чем на 50% ремонт выполнен в 29 округах.

Специалисты Госжилинспекции проводят приемку подъездов. Инспекторы контролируют сроки ремонта, а также качество выполнения работ управляющими организациями. Работа ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В Волгоградской области до конца 2021 года должны отремонтировать свыше 900 многоквартирных домов. Работы выполняют управляющие организации. В ходе ремонта они приводят в порядок подъезды, подвалы и чердаки. Также на коммунальщиков возложена обязанность устранить проблемы, касающиеся инженерных коммуникаций.