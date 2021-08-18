Моего личного отношения к 12-метровой инсталляции Урса Фишера «Большая глина № 4», установленной на Болотной набережной в Москве, я не навязываю. Я работаю в другой области, нежели швейцарский художник. Но дискуссия, разгоревшаяся вокруг этого произведения и вызвавшего у публики нежелательные ассоциации, не просто спор о вкусах — это важная тема для страны и для наших потомков.

Урс Фишер представляет большую армию современных художников, которые основные свои открытия сделали 50 лет назад. Возможно, он просто профессионал, играющий по некогда заведенным правилам. Современное искусство берет начало в XX веке, и, на мой взгляд, к настоящему моменту себя в значительной степени исчерпало — сейчас уже идут повторы. Глобальных открытий, подобных тем, что совершили скульпторы Генри Мур или Константин Бранкузи, никто больше не делает, всё, что появляется сегодня, выглядит вполне традиционным. Вот и арт-объект «Большая глина № 4» лично для меня малоинтересен.

Его поставили на Стрелке — территории, выделенной под современное искусство, вблизи авангардного кинотеатра «Ударник». Наверное, это правильно: здесь инсталляция смотрится терпимо. А где-нибудь на центральной площади, скажем, на Лубянской, такой объект был бы чистой провокацией.

Для людей, любящих работы Урса Фишера и этот жанр, скульптура как минимум забавна. Я не вижу в ней какую-то угрозу для облика Москвы, не вижу причины, чтобы падать в обморок или возмущаться. На нее можно посмотреть, но она «не наша». Я вполне понимаю москвичей, которым она не понравилась. А у кого-то даже вызвала чувство возмущения. Здесь сошлись две причины. Первая — такое искусство людям не очень понятно, а другая причина — этот конкретный объект многим неприятен. У каждого свое представление о прекрасном.

При этом, возможно, сегодняшние споры вокруг этой работы пробудят в ком-то интерес к искусству, к скульптуре, человек углубится в историю мирового искусства, сформирует свой взгляд, вкусы, станет просвещеннее. В течение жизни у меня была возможность познакомиться с разными течениями в искусстве, и я выбрал путь, по которому сегодня иду. Мой путь консервативный, с любовью к корням, с обязательствами перед внуками. Я хочу, чтобы потомки унаследовали духовные ценности нашей великой культуры.

Скульптура «Большая глина № 4» не может представлять всё современное пластическое искусство. Пусть она стоит где-то в скверике, к ней станут приходить любители, это будет мило. Но у нас есть — в хорошем смысле слова — генеральная линия, и она не должна страдать. Наша культура богата и разнообразна, у нее много проявлений, часто звучат споры, противоположные оценки. Однако в искусстве есть, назовем условно, меньшинства. Они любят какое-то свое искусство, и плохо, когда меньшинства навязывают другим свои взгляды.

Примечательно, что в арт-объекте многие увидели не глину, а экскременты. На мой взгляд, так и было задумано автором. В искусстве такого типа часто бывает заложено что-то негативное, дьявольское. Это некие игры ума, эксперименты. Иные художники издеваются над идеалами, но всегда над чужими — свои они сохраняют и блюдут.

То, что многие москвичи оценили инсталляцию Урса Фишера негативно, я считаю положительным моментом. Мы увидели реакцию людей на чуждый им объект, и это хорошо. А интерес к «Большой глине» будет недолгим — в ней нет свежести, актуальности, эта скульптура — не событие. Ну постоит три месяца и уедет.

Автор — создатель памятников князю Владимиру, Александру I, Михаилу Калашникову, Петру Столыпину, Павлу Мельникову в Москве

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