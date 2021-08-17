Более 30 мостов и путепроводов построят на трассе М12 в Пермском крае

Федеральная трасса М12 Казань — Екатеринбург пройдет через южную часть Пермского края. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства региона.

«Начало дороги будет в районе д. Емаш-Павлово Чернушинского городского округа. Далее она пойдет вблизи д. Покровка, д. Ивановка, с. Алмаз, п. Сарс, п. Октябрьский, а затем в Свердловскую область», — сообщается на сайте.

Общая протяженность трассы на территории края будет составлять 92 км, пишет ИА «Ура.ру». Во время строительства на участке трассы планируется построить 73 объекта — 10 мостов, 21 путепровод, 15 биопереходов (для животных), 27 водопропускных труб.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что постепенное открытие трассы М12 Москва — Казань начнется в 2022 году, основная часть дороги будет открыта в 2023 году. Кольцо, по его словам, необходимо замыкать к сентябрю 2024 года. При этом часть участков трассы планируется открыть уже в следующем году, добавил он. Кроме того, по его словам, трассу к этому времени планируется продлить до Тюмени и Челябинска.

21 апреля Путин в послании Федеральному собранию поручил продлить М12 до Екатеринбурга к 2024 году. Опрошенные «Известиями» эксперты подсчитали, что стоимость строительства дороги может обойтись в 850 млрд рублей.