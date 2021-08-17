Режим ЧС из-за лесных пожаров сняли в районе Иркутской области

Правительство Иркутской области сообщило о стабилизации пожарной обстановке в Киренском районе. Режим чрезвычайной ситуации в муниципалитете отменен.

По данным губернатора Игоря Кобзева, все возгорания на территории района ликвидированы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«На утро 17 августа благодаря усилиям всех служб, в том числе помощи сил центрального военного округа Министерства обороны РФ, которое предоставило 19 единиц тяжелой техники и 49 человек личного состава, в Киренском районе нам удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами», — сказал Кобзев.

В Киренском районе сохраняется чрезвычайный класс пожарной опасности. Часть сил и средств остается в муниципалитете.

Режим ЧС был введен в семи районах Приангарья 6 августа. На текущий момент он сохраняется в Катангском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Нижнеилимском, Чунском и Мамско-Чуйском районах. С 13 августа в Иркутской области и Якутии введен режим ЧС межрегионального значения в связи со сложной пожароопасной обстановкой в Якутии.

За сутки в регионе ликвидировали семь лесных пожаров. Крупнейшее возгорание площадью 4 тыс. га потушили в Киренском районе. В работах участвовали 85 человек и 48 единиц техники.