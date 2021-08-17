Тело мужчины обнаружили в сгоревшей квартире в Карелии

В поселке городского типа Лоухи в Карелии произошел пожар в четырехквартирном деревянном доме. На месте было обнаружено тело мужчины, сообщает ГУ МЧС России по республике.

Информация о возгорании поступила в ведомство в ночь на 17 августа от местных жителей. После ликвидации огня спасатели обнаружили в одной из квартир тело мужчины — хозяина сгоревшего помещения, пишет ИА «Карелinform».

Площадь возгорания составила 40 кв. м. В тушении были задействованы восемь человек и две единицы техники.

Причины возникновения огня устанавливаются.

15 августа пожар произошел в трехквартирном жилом доме в селе Звериноголовском Курганской области. Погибли пять человек — две женщины 1995 года рождения, мужчина 1991 года рождения и двое малолетних детей 2015 и 2018 годов рождения.