Крушение самолета Ил-112В в Подмосковье. Главное

Самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в Подмосковье во вторник, 17 августа.

Хронология и расследование

Авария произошла во время тренировочного полета с аэродрома Кубинка в Жуковском — при заходе на посадку в лесополосе. Как отметили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), для выяснения причин крушения будет создана соответствующая комиссия. Ее возглавит замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Борт самолета состоял в реестре экспериментальной авиации министерства. Спецкомиссию также создаст госкорпорация «Ростех».

Причины трагедии

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, возможной причиной возгорания двигателя Ил-112В могло стать попадание масла в камеру сгорания.

В ОАК также отметили, что самолет был опытным образцом и находился в стадии испытаний.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Об экипаже

Никто из троих членов экипажа не выжил. В результате крушения погибли Герой России, летчик-испытатель Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Их семьям выплатят компенсации.

По информации «Ростеха», разбившийся самолет — единственный летный экземпляр. Есть еще один самолет, он проходит прочностные испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), еще два находятся в производстве.

Ил-112В — это российский легкий транспортный самолет нового поколения. Его производят на Воронежском авиационном заводе. Самолет может приземляться на небольшие и малооборудованные аэродромы с разным покрытием взлетно-посадочных полос. Самолеты планируют использовать для военно-транспортной и коммерческой авиации.

27 мая сообщалось о скором завершении испытаний Ил-112В. Всего в России планируют произвести около 200 таких самолетов.