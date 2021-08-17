Тела мужчины и женщины нашли в реке Ие в Иркутской области

Жители Тулунского района Иркутской области сообщили об обнаружении перевернутой аэролодки «Север» на реке Ие. При осмотре места происшествия спасатели нашли тела мужчины и женщины.

По словам жителей поселка Аршан, днем 6 августа они видели двоих мужчин и двух женщин, которые грузили личные вещи в аналогичную лодку. Они направились вверх по течению реки. Предполагается, что туристы отправлялись к зимовью в урочище Габова Яма. 16 августа лодка была обнаружена в 150 км от Аршана вверх по течению реки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

На место обнаружения лодки направлена группа спасателей из города Саянска. Также из Иркутска направили спасателей отряда экстренного реагирования с необходимым снаряжением. Обнаруженных на месте погибших транспортируют в ближайший населенный пункт на плавсредстве.

В поисках еще двух человек обследовано порядка 100 км реки вверх по течению. Поисковая операция осложняется погодными условиями и быстрым течением. наземная группировка ведет обследование береговой линии.