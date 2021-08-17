Водитель выбросил десятки арбузов на обочину дороги в Татарстане

В Татарстане водитель большегрузного автомобиля выбросил на обочину дороги сотни килограммов арбузов. Это произошло на трассе возле поселка Нарат в Зеленодольском районе.

Фото испорченных арбузов, лежащих на проезжей части, появились в соцсетях. Злоумышленник скрылся. Свидетели произошедшего предположили, что так мужчина «решил вопрос» с утилизацией использованного товара.

В комментариях пользователи обратились к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой привлечь водителя к ответственности, пишет Inkazan.ru.