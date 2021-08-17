В Бурятии 19 человек пострадали при падении вахтового автобуса с высоты

В Бурятии вахтовый автобус съехал с дороги и упал с высоты 3,5 м, в результате пострадали 19 человек. Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительной информации, вечером во вторник в Еравнинском районе на территории карьера горно-обогатительного комбината «Озерный» водитель 1971 года рождения за рулем вахтового автобуса Урал-3255-0010-41 совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием с высоты 3,5 м.

В автобусе на момент ЧП находились 20 пассажиров, все они являются сотрудниками комбината.

«В результате ДТП водитель и 18 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести», — уточнили в пресс-службе.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее в этот день в Кабардино-Балкарии столкнулись маршрутка, иномарка Toyota Camry и автогрейдер. Сообщалось, что водитель японского седана не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную маршрутку. От удара микроавтобус столкнулся с движущимся впереди автогрейдером. В результате погибли три человека, как минимум семь пострадали.