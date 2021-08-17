Прямой эфир
Мир
Вице-президент Афганистана провозгласил себя временным главой государства
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 5 млн рублей
Мир
Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов
Общество
Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников ПФР
Армия
Два бомбардировщика Ту-95МС провели многочасовой полет над Японским морем
Туризм
Росавиация выдала авиакомпаниям более 200 допусков на полеты в Египет
Экономика
Россия исключит кормовые бобы из-под действия ограничительных мер 2014 года
Общество
Синоптик предупредил о смерчах в Вологодской и Ярославской областях
Общество
Росавтодор получит 16,7 млрд рублей на развитие инфраструктуры в регионах
Сюжет:

Останки жертв украинской агрессии извлекли под Луганском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Славяносербске самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) провели извлечение тел погибших в результате обстрелов украинскими Вооруженными силами в 2014 году. Об этом 17 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

Страх и ненависть в Луганске
Почему столицу ЛНР оцепили вооруженные люди

Специалисты извлекли останки восьми человек и фрагменты тела еще одного погибшего, сообщила председатель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии в Донбассе Анна Сорока. Она уточнила, что эксгумация проводилась с целью взятия биоматериалов для проведения генетической экспертизы.

«Есть много информации о разыскиваемых родными и близкими без вести пропавших именно по Славяносербскому району. Все останки принадлежат мирным жителям — жертвам украинской агрессии, которые получили огнестрельные или взрывные травмы, несовместимые с жизнью», — отметила Сорока.

Она также рассказала, что из-за жестоких обстрелов Славяносербска невозможно было спокойно предать тела земле: погибших хоронили в наспех сколоченных из досок гробах в вырытой экскаватором траншее и с пластиковыми бутылками с номерами, присвоенными в морге.

Останки погибших перезахоронят с соблюдением православных традиций.

По данным Луганского информационного центра, из-за украинской агрессии на территории Славяносербска погибли 46 мирных жителей.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донецка и Луганска, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине и объявили о своей независимости.

Между сторонами конфликта не прекращаются перестрелки. 9 августа директор департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин сообщил, что с начала месяца мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц.

Вопросы урегулирования конфликта обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии. При этом в сложившейся ситуации Киев обвиняет Москву. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021