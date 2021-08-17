Останки жертв украинской агрессии извлекли под Луганском

В городе Славяносербске самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) провели извлечение тел погибших в результате обстрелов украинскими Вооруженными силами в 2014 году. Об этом 17 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

Специалисты извлекли останки восьми человек и фрагменты тела еще одного погибшего, сообщила председатель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии в Донбассе Анна Сорока. Она уточнила, что эксгумация проводилась с целью взятия биоматериалов для проведения генетической экспертизы.

«Есть много информации о разыскиваемых родными и близкими без вести пропавших именно по Славяносербскому району. Все останки принадлежат мирным жителям — жертвам украинской агрессии, которые получили огнестрельные или взрывные травмы, несовместимые с жизнью», — отметила Сорока.

Она также рассказала, что из-за жестоких обстрелов Славяносербска невозможно было спокойно предать тела земле: погибших хоронили в наспех сколоченных из досок гробах в вырытой экскаватором траншее и с пластиковыми бутылками с номерами, присвоенными в морге.

Останки погибших перезахоронят с соблюдением православных традиций.

По данным Луганского информационного центра, из-за украинской агрессии на территории Славяносербска погибли 46 мирных жителей.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донецка и Луганска, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине и объявили о своей независимости.

Между сторонами конфликта не прекращаются перестрелки. 9 августа директор департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин сообщил, что с начала месяца мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц.

Вопросы урегулирования конфликта обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии. При этом в сложившейся ситуации Киев обвиняет Москву. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.