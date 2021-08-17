Качество питьевой воды проверили в Новороссийске после ливней

Производственный контроль качества питьевой воды усилен в Новороссийске после сильных ливней. По словам главы города Игоря Дяченко, очистные сооружения водопровода работают в штатном режиме, вода соответствует гигиеническим нормативам.

Дополнительные пробы были отобраны на водозаборах и перед подачей воды в распределительную сеть. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia. Вода соответствует гигиеническим нормативам и требованиям.

В городе подтопило 156 дворовых территорий и почти сотню домовладений. Городские службы ведут работу по устранению последствий ливня. В каждом районе работают комиссии по оценке ущерба, формируются документы для оказания материальной помощи пострадавшим.

Подтопления в результате действия циклона и сильных осадков зарегистрированы в 33 населенных пунктах Краснодарского края, пострадали свыше 2 тыс. домовладений.