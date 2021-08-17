Леса в Удмуртии закрыли для посещения

В Удмуртии со вторника, 17 августа, запрещено посещение лесов. Ограничения продлятся до 3 сентября. Запрещены въезд в леса любых видов транспорта, пешие прогулки, сбор грибов и ягод.

Особый противопожарный режим ввели на части территории республики. В лесных зонах будет установлен высокий класс пожарной опасности, пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на региональное министерство природы.

Эксперты полагают, что сильнее всего от этих ограничений пострадают охотники. Сезон массовой добычи боровой и водоплавающей дичи открывается в Удмуртии с 21 августа. Нарушителей будут штрафовать на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

С мая в республике из-за погодных условий уже трижды ограничивали посещение лесов. Впервые в этом году запрет ввели 13 мая. Он продлился до 2 июня.